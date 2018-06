IL CASO Quando lo sport fa scoppiare una crisi diplomatica. Dopo giorni di polemiche,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOQuando lo sport fa scoppiare una crisi diplomatica. Dopo giorni di polemiche, proteste e minacce è stata annullata la partita di calcio amichevole Argentina-Israele a Gerusalemme, prevista per sabato. A far scatenare lo scontro era stato il presidente della Federcalcio palestinese, generale Jibril Rajoub, da molti considerato un possibile erede del presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Abu Mazen. Rajoub aveva lanciato l'out out: l'Argentina viene a giocare con Israele a Gerusalemme e «milioni di fan palestinesi e...