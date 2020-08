IL CASO

POTENZA Le dimissioni del presidente del Consorzio aziende trasporto Basilicata (Cotrab), Giulio Ferrara, condannato in via definitiva per violenza sessuale, diventano un caso non solo politico, ma anche legislativo. In due giorni, infatti, si è fatta strada la convinzione che sia necessario varare una norma che impedisca il ripetersi di fatti simili, cioè che una persona condannata anche dalla Corte di Cassazione per un reato come la violenza sessuale possa assumere la presidenza di una società.

Ferrara, che ha lasciato anche l'incarico di direttore di esercizio della Sita Sud della Basilicata, fu condannato a due anni e sei mesi nel 2016, sentenza poi confermata in appello e Cassazione. L'accusa era quella di violenza sessuale ai danni di una segretaria: la molestia era avvenuta negli uffici della Sita. La conferma di Ferrara alla guida del Cotrab ha rimesso la donna a stretto contatto con l'uomo che era stato condannato per avere abusato di lei. Una situazione che ha contribuito a provocare un crescendo di prese di posizione, con l'intervento delle ministre Paola De Micheli, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti, della vicepresidente della Camera, Mara Carfagna, e dell'ex presidente Laura Boldrini. L'indicazione a rivedere la nomina di Ferrara è arrivata ieri pure dal governatore della Basilicata, Vito Bardi, che ha sottolineato l'estraneità della Regione alle procedure di nomina alla guida del Cotrab. Alla fine sono giunte le dimissioni.

