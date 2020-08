IL CASO

PORTOGRUARO (VENEZIA) In 40 sono arrivati nella notte, tutti pakistani scesi allo svincolo autostradale di Portogruaro da un Tir che ha fatto da passeur. Non si ferma la rotta balcanica dei migranti che nelle ultime settimane ha fatto arrivare nel Nordest centinaia di clandestini. Già la scorsa settimana una decina erano scesi da un furgone a Portogruaro e ieri sempre in riva al Lemene ne sono arrivati almeno 40. «C'è stato il fuggi fuggi generale - hanno raccontato i testimoni al 113 della Polizia - sono scesi uno dopo l'altro da un Tir che era appena arrivato dall'autostrada».

L'INTERVENTO

Immediato l'intervento degli agenti del Commissariato cittadino che sono riusciti a fermare 9 pakistani in prossimità delle rotonda all'uscita degli svincoli autostradali di Portogruaro. Gli altri sono riusciti a far perdere le loro tracce tra i campi circostanti. Un tam tam tra i social ha messo in allarme anche la popolazione: «Sono in fuga da un camion una quarantina di clandestini fuori dall'autostrada di Portogruaro. Le ricerche sono in corso a Gruaro, Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Pramaggiore e Concordia Sagittaria. Le forze dell'ordine e l'Asl hanno bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini affinché queste persone vengano rintracciate, vengano correttamente svolte le operazioni di riconoscimento e siano seguite dall'Ufficio Igiene dell'Asl. Si prega quindi chi dovesse vedere dei gruppetti di persone a piedi di segnalare prontamente il 113 in modo tale che le forze dell'ordine possano essere agevolate nelle operazioni di recupero». Messaggio, il cui mittente non è chiaro, ma che è passato di smartphone in smartphone e i risultati non si sono fatti attendere. Poco prima di mezzogiorno ecco l'arrivo di una nuova segnalazione. Al centralino del Commissariato di via Stadio sono arrivate decine di chiamate. «Ci sono delle persone che camminano nei pressi della rotonda degli Alpini». Per gli agenti, ancora impegnati nella identificazione dei primi 9, non c'è stato modo di fermarsi. Altri 6 pakistani sono stati fermati nei pressi di Summaga e portati in Commissariato. Molti sono giovanissimi.

IL VIAGGIO

Ai poliziotti, non senza difficoltà, sono riusciti a spiegare il loro viaggio della speranza. Per loro si è reso necessario l'immediato intervento del personale sanitario che ha effettuato le verifiche anche sul virus Covid-19. Resta ora il problema degli altri gruppi di pakistani che sono riusciti a far perdere le tracce. Secondo le fonti ufficiali sarebbero almeno 25 quelli che si sono messi a gironzolare tra le campagne del Portogruarese. Dei loro connazionali fermati ieri mattina se ne occuperanno i Comuni di Gruaro e di Portogruaro, che dovranno trovare delle strutture dove accoglierli. Intanto si alza l'asticella di attenzione sull'arrivo dei migranti. In due settimane sono già una cinquantina quelli arrivati a Portogruaro. A quanto pare i controlli nel vicino Friuli Venezia Giulia si sono fatti più stringenti e per i passeur diventerebbe più sicuro varcare il confine regionale.. «Il rischio è che si tratti di una nuova rotta per il transito di cittadini extracomunitari irregolari, c'è la necessità di prendere misure efficaci per fronteggiare il problema», ribadisce il sindaco di Portogruaro, Maria Teresa Senatore.

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

