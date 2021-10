Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE Una nuova minaccia incombe sulle aziende in vista della scadenza del 15 ottobre (dopodomani), quando anche in Friuli Venezia Giulia il Green pass diventerà obbligatorio in qualsiasi luogo di lavoro. È rappresentata dalle tattiche dei no-vax per provare non tanto ad evitare la certificazione, quanto a «mandare in tilt il sistema delle verifiche», come si legge nelle chat su Telegram. E il clima si surriscalda ancora,...