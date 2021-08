Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPORDENONE Roveredo in Piano, neanche 6mila abitanti alle porte di Pordenone, due locali sigillati dalla Questura per violazione delle norme anti Covid e un dj denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale per essersi dimostrato «ostile» ai poliziotti. Tutto nel giro di quattro giorni. A monte c'è un focolaio di Covid-19 acceso da una festa organizzata al Papi on the beach, ritrovo di giovanissimi e origine di una sessantina di...