PORDENONE In Friuli Venezia Giulia esplode la grana vaccini nel mondo della scuola e la campagna si blocca ancora prima di iniziare. Il meccanismo si è inceppato a partire dalla provincia di Pordenone, dove alcuni insegnanti si sono rivolti al Dpo che segue le scuole del territorio (si tratta della figura legale incaricata di gestire la tutela dei dati sensibili dei docenti e degli altri dipendenti degli istituti) per sollevare alcuni dubbi sulle procedure di adesione alla vaccinazione. L'iter, infatti, prevede un consenso scritto - nome e cognome - da inviare al proprio dirigente scolastico, il quale lo trasmette poi all'Azienda sanitaria. Il legale ha richiesto un parere formale al garante per la protezione dei dati personali, che si dovrà esprimere prossimamente sulla liceità del procedimento. Nel frattempo, però, il responsabile legale del Friuli Occidentale ha dettato la linea alle scuole: fermare immediatamente la raccolta delle adesioni al vaccino e addirittura distruggere (sia fisicamente, se stampate, che su computer) quelle già inviate ai singoli dirigenti scolastici. Il tutto in attesa del parere del garante.

Oggi in Friuli Venezia Giulia inizieranno le prime vaccinazioni all'Università di Trieste e all'Ateneo di Udine, dove invece non ci sono stati problemi relativi alle adesioni. Ma il mondo universitario regionale accoglie una platea di utenti inferiore rispetto alla costellazione di materne, elementari, medie e superiori. E la grana è scoppiata proprio in quest'ultimo ambito, il più corposo tra tutti i settori dell'istruzione. Per le vaccinazioni nel mondo della scuola non c'era ancora una data, ma l'ulteriore intoppo complica notevolmente le cose.

