IL CASO

PORDENONE E UDINE Il documento si chiama patto di corresponsabilità e parte da un presupposto: il ritorno a scuola comporterà un grado di rischio. Il contagio zero non esiste fuori dalle aule e non esisterà all'interno. Per questo si chiede alle famiglie di partecipare attivamente al rispetto delle regole alla base della ripresa delle lezioni. Norme di base, come la misurazione quotidiana della temperatura, la comunicazione tempestiva al sistema sanitario in caso di sintomi riconducibili al Covid, il rispetto della distanza e l'uso delle protezioni. Ma la comparsa del documento all'albo pretorio di molti istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia ha provocato un'ondata di proteste da parte di molte famiglie. I dirigenti scolastici, infatti, pretendono una firma in calce che attesti la corresponsabilità delle famiglie, un dettaglio che ha generato preoccupazione tra mamme e papà. C'è anche chi si è rivolto al proprio legale di fiducia per sondare la possibilità di opporsi alla divisione della responsabilità. Il concetto alla base della protesta è uno: la gestione degli alunni compete alla scuola e le famiglie non devono essere caricate di ulteriori oneri. Sono centinaia, in tutto il Fvg, i nuclei familiari che hanno scelto di non firmare il documento. Dall'altra parte della barricata ci sono i dirigenti scolastici, che proprio sul patto di corresponsabilità basano il ritorno tra i banchi, che in regione è programmato per il 16 settembre. Uno stallo su questo tema rischia di far aumentare la tensione.

LA POLITICA

A prendere una posizione chiara, ieri è stata Alessia Rosolen, assessore all'Istruzione del Friuli Venezia Giulia. «Chi protesta contro un'iniziativa giusta come quella del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia - ha tuonato - dimostra poco senso civico. Ognuno, in questo momento storico, deve fare la sua parte. Tutti abbiamo un ruolo nella lotta alla pandemia e soprattutto lungo la strada che porta a una ripartenza della scuola in sicurezza. Non avrebbe senso scaricare sul sistema dell'istruzione tutti gli oneri legati al contenimento dei rischi. Si tratta di un comparto già in tensione per la ripartenza. Chi dovrebbe controllare i propri figli, le famiglie o gli insegnanti? Non possiamo spedire un infermiere in ogni casa per monitorare lo stato di salute dei bambini e dei ragazzi, né possiamo affidare questo compito unicamente ai medici di base o ai pediatri di libera scelta. Tutti, famiglie in testa, devono partecipare alla ripresa delle attività riducendo i risch»..

LA DECISIONE

Il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, non firmerà un'ordinanza simile a quella emanata dal presidente del Piemonte, Alberto Cirio, che ha scelto di contraddire il ministero dell'Istruzione e di rendere obbligatoria la misurazione della temperatura a scuola, e non a casa. Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha paventato la possibilità di impugnare l'ordinanza piemontese. «Non possiamo sovraccaricare il sistema - ha ribadito l'assessore Rosolen -: la febbre in Friuli Venezia Giulia la si misurerà a casa».

Marco Agrusti

