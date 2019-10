CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPERUGIA Ormai erano per tutti «i due amanti clandestini». Nessuna foto insieme, Zingaretti e Di Maio. Nessun evento in condominio. Vite separate e rapporti non facili, tra reciproci sospetti (tu treschi con Conte, tu ci provi con Renzi). Ma poi, di colpo, ecco il miracolo di Narni: Nicola e Luigi insieme su un palco, per la chiusura della campagna elettorale umbra, e per la prima volta gli italiani vedranno materializzarsi pubblicamente quel patto di governo, ma ormai anche politico-elettorale, su cui Pd e M5S hanno deciso...