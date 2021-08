Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPer la città d'acqua sembravano essere finiti, complice la pandemia con le sue restrizioni, i tempi in cui i turisti specie nei giorni di grande calura estiva non erano capaci di resistere alla tentazione di un tuffo o di una nuotata nelle acque ben poco limpide, si sa, dei rii e canali veneziani. In barba alle regole e a quell'#EnjoyRespectVenezia simbolo di una campagna di sensibilizzazione volta ad orientare l'adozione di...