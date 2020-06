IL CASO

Pensi ai Benetton e risenti Anna Karenina: «Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece disgraziata a modo suo». Quanta felicità e quante disgrazie, nella lunga storia della dynasty di Ponzano Veneto, simbolo dell'imprenditoria italiana ma anche bersaglio dell'odio sociale, la piccola impresa di quattro fratelli che diventa un potente colosso nei cinque continenti. Industria e commercio, finanza e immobiliare, editoria e sport, servizi e infrastrutture: oltre mezzo secolo di successi e invidie, fino all'annus horribilis dei lutti privati e della sciagura nazionale. Una maledizione che sembra non finire più, ora che a fare inevitabilmente notizia è l'iscrizione sul registro degli indagati di Ermanno Boffa, marito di Sabrina Benetton e dunque genero del compianto Gilberto, di cui è considerato l'erede sul piano dell'abilità finanziaria, per il tragico incidente stradale costato la vita nel Trevigiano alla postina Evelina Federigo.

Con il suo consueto sarcasmo, in queste ore Dagospia ha storpiato il marchio di fabbrica in un perfido United colors of Maletton, nel rivelare che c'era appunto il noto commercialista al volante della Porsche Panamera che giovedì scorso si è scontrata con la Fiat Panda a Montebelluna. Lei è morta domenica per le gravissime ferite riportate, lui è stato dimesso ieri dall'ospedale con un trauma cranico e lo sterno fratturato. Tempo zero e sul web è ripartita la rumba del livore. Il tweet più gentile: «Questi come si muovono ammazzano qualcuno».

Va così ormai da due anni, da quel 2018 di dolori e di rancori. Il 6 febbraio la morte di Fioravante Bertagnin, marito di Giuliana, colpito da un infarto in un ristorante di Buenos Aires. Il 10 luglio la scomparsa di Carlo, il più giovane del quartetto dei fondatori, stroncato dal cancro. Il 22 ottobre l'addio a Gilberto, l'uomo dei conti all'interno dell'impero capitanato da Luciano, ucciso dalla leucemia. Ma soprattutto, il 14 agosto, il drammatico crollo del ponte Morandi con le sue 43 vittime e le sue infinite polemiche, che tuttora continuano intorno alle colpe della catastrofe, agli investimenti nelle manutenzioni da parte di Autostrade per l'Italia (gigante del gruppo Atlantia, controllato appunto dalla famiglia Benetton), alla revoca della concessione. Un tema a cui il premier Giuseppe Conte ha riservato parole gelide, durante gli Stati Generali a Villa Pamphilj: «Sul mio tavolo non ho una proposta che considero accettabile».

Dichiarazioni rese la sera del 21 giugno, il giorno in cui si è concretizzata l'ipotesi di reato di omicidio stradale a carico di Boffa. Il 53enne afferma che è stata l'altra auto a tagliargli la strada, sarà la magistratura a stabilire eventuali responsabilità. Al netto del becero risentimento social, e con il massimo rispetto per i familiari della vittima 40enne, per i Benetton si tratta di un altro duro colpo. Il marito di Sabrina aspira al ruolo di delfino di Gilberto, anche se secondo i pettegolezzi di piazza Duomo, la parentela soltanto acquisita (con le nozze del 2004 a Ca' Farsetti), e non biologica, l'avrebbe tenuto fuori dal Cda di Edizione, nel momento in cui il suocero è mancato e la numerosa quanto complicata famiglia ha dovuto affrontare lo scoglio del riassetto generazionale, poi culminato nell'approdo alla presidenza dell'eterno Gianni Mion. Com'è nello stile della holding, non una parola pubblica è stata spesa per l'ennesima tegola: l'unica comunicazione ufficiale ha riguardato l'esame del bilancio 2019, rispetto a cui il board ha espresso i ringraziamenti ai 100.000 collaboratori (« Su di loro puntiamo per superare questo periodo di crisi globale di cui è oggettivamente difficile prevedere la durata e impatto»).

Il professionista non è comunque estraneo alle stanze dei bottoni, di casa e non. Maturità classica al liceo Canova, laurea in Economia Aziendale a Ca' Foscari, raffica di master in Diritto e Fiscalità, studio associato in centro a Treviso, oltre che amministratore delegato della benettoniana Regia, Boffa è (o è stato) pure componente dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali di svariate società, anche vigilate da Consob e Bankitalia: da Banca Finnat a Tecnica Group, da Birra Castello a Friulia Veneto Sviluppo, da Venezia Terminal Passeggeri a Biasuzzi. Tanto potere, ma ora pure tanto sconvolgimento. «Per voi noi ci saremo sempre», promise Alessandro Benetton, abbracciando Ermanno e Sabrina davanti al feretro di Gilberto. Anche questa volta, c'è da scommetterci.

