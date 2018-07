CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPARIGI Perquisizione nell'ufficio di Alexandre Benalla all'Eliseo: il caso dell'ex bodyguard del presidente Emmanuel Macron, indagato per le violenze del Primo maggio in Place de la Contrescarpe a Parigi, monta ogni giorno di più. E non è bastato il mea culpa presidenziale: «Alexandre Benalla non ha mai detenuto i codici nucleari, non ha mai occupato un appartamento di 300 metri quadri in Place de l'Alma, non ha mai guadagnato 10.000 euro e non è mai stato il mio amante», ha detto Macron. Che ieri ha aggiunto: «Benalla ha...