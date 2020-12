IL CASO

PARIGI «Penso che abbiamo fallito. Tante persone sono morte, è terribile. È un grande dolore». A parlare questa volta non sono i detrattori, i paladini del lockdown esasperati dalla docile via svedese alla lotta al Covid. A parlare di risultati che fanno soffrire è stato ieri il re di Svezia Carlo XVI Gustavo. In una rara incursione nell'attualità, il sovrano, 74 anni, ha parlato in tv anche di sé, della paura del contagio: «ultimamente il virus si è avvicinato, e questo non fa certo piacere». Suo figlio e la moglie sono risultati positivi la scorsa settimana.

I NUMERI

Nel regno di 10,3 milioni di abitanti, i morti sono più di 7.800, i casi positivi circa 350 mila dall'inizio dell'epidemia. Cifre inferiori ai paesi più colpiti in Europa, ma niente a che vedere rispetto ai paesi vicini, Danimarca, Norvegia o Finlandia: più severi nelle misure restrittive, vantano anche un bilancio fino a dieci volte inferiore per vittime e casi. Da subito la Svezia si è distinta per una strategia anti Covid più soft: nessun lockdown, solo raccomandazioni. Uso della maschera non particolarmente consigliato, ma raccomandati distanze e gel, bar, ristoranti, e negozi sempre aperti. La politica sanitaria è apparsa quasi insolente ai paesi costretti a chiudersi davanti alla virulenza del contagio. Le autorità svedesi, in testa l'epidemiologo Ansers Tegnell, hanno sempre invocato il carattere e la storia del paese, che non prevede, per esempio, la possibilità di adottare una legge d'urgenza per chiudere settori della società in tempo di pace.

LA STRATEGIA

Smentendo di voler raggiungere l'immunità di gregge, il governo ha comunque sempre rivendicato che lasciare andare il contagio, proteggendo i soggetti più vulnerabili, avrebbe permesso di tenere sotto controllo l'epidemia. Le cose però non hanno funzionato come sperato. I decessi nelle case di riposo e nei quartieri più poveri. I ricoveri della seconda ondata hanno superato il picco di aprile. «È due volte peggio della peggior previsione» ha dichiarato Lars Falk, del servizio rianimazione del Karolinska, a Stoccolma. Il premier Stefan Lofven rifiuta di parlare di fallimento, ma ha preparato un progetto di legge che autorizza la chiusura di negozi e ristoranti: la sua entrata in vigore non è però prevista prima di marzo. In queste ultime settimane un piccolo giro di vite c'è stato: vietati assembramenti e vendita di alcool dopo le 22.

Fr.Pie.

