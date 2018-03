CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Walter Onichini «non ha sparato per spaventare, ha sparato per colpire e per fermare il ladro» - sul far del giorno del 22 luglio 2013. Ha sparato anche se non c'era «un concreto e attuale pericolo per l'incolumità» e «la reazione avuta da Onichini è stata comunque non necessaria e assolutamente evitabile, nonché sproporzionata». Una certezza, questa, impressa nel marmo nelle motivazioni con cui il tribunale Collegiale di Padova ha spiegato i perché della condanna (per tentato omicidio) di Walter Onichini a 4 anni e 11...