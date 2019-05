CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA «Voglio sapere la verità sulla loro morte». Gastone Nicola Bernardinello non vede l'ora che l'autopsia escluda la terribile ipotesi che il fratello Federico abbia ucciso la madre e lo zio, di cui, poi, ha nascosto per anni i cadaveri in legnaia, per poter percepire ancora la loro pensione. Quando mercoledì sera i carabinieri hanno fatto la macabra scoperta nella cascina di Sant'Urbano, paesino disperso nella campagna della Bassa Padovana, sotto la sponda sinistra dell'Adige, Bernardinello ha assicurato loro che la mamma...