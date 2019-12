IL CASO

PADOVA Uscito dal carcere nel gennaio del 2016 dopo nove anni di detenzione il padovano d'adozione Davide Bortolato, nome legato a filo diretto con le Nuove Brigate Rosse, era andato a festeggiare la libertà in una mensa universitaria occupata in zona Portello a Padova. E il verbo occupare sembra fare parte integrante del suo Dna, perché oggi, l'ex brigatista rosso, si trova citato a giudizio per avere occupato, insieme ad altri dodici compagni di lotta, una casa di proprietà dell'Ater (azienda territoriale edilizia residenziale) di Padova. Tra quelli finiti nei guai c'è pure Amarilli Caprio, anche lei tra gli arrestati dell'Operazione Tramonto del 2007. Il 49enne Bortolato, considerato all'epoca il capo del nucleo padovano, era stato condannato a undici anni, mentre Caprio, 39 anni, se l'era cavata con una pena di due anni e due mesi. Il gruppo eversivo, attestato ideologicamente sulle posizioni dell'ala movimentista delle Brigate Rosse, la seconda posizione, è nato in gran parte proprio a Padova e ha avuto come appoggio quantomeno solidale quello del Cpo Gramigna. A Bovolenta, comune di poco più di tremila anime della provincia di Padova, pochi giorni dopo il blitz della Digos del febbraio 2007, è stato scoperto l'arsenale del gruppo. Un fucile mitragliatore Kalashnikov, una mitraglietta israeliana Uzi, una mitraglietta Skorpion, due pistole. Tutte armi dotate di munizioni. In più tre giubbotti anti proiettile e due divise della Guardia di finanza.

LA BATTAGLIA

Accusati di associazione sovversiva, Bortolato e Amarilli si sono oggi riciclati nel Comitato Lotta per La Casa. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, li ha citati in giudizio anche per il reato di violenza privata. Era il 13 aprile dell'anno scorso quando, secondo l'accusa, Bortolato, Amarilli e altri undici hanno accerchiato tre membri dell'associazione Sordi Veneto, ai quali era stato concesso in locazione uno stabile di proprietà dell'Ater di via Varese a Padova. Gli esponenti della lotta per la casa hanno costretto i tre ad allontanarsi e in un secondo momento hanno preso possesso dell'immobile. L'occupazione è durata fino al 27 luglio del 2018, quando l'abitazione è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria grazie al massiccio intervento delle forze di polizia. Tra i tredici indagati sei sono finiti anche nel filone di una cinquantina di occupazioni tra il settembre del 2014 e il gennaio del 2017. Le accuse a vario titolo sono di resistenza a pubblico ufficiale e ostacolo agli sfratti degli alloggi pubblici occupati abusivamente.

L'UDIENZA

Il pubblico ministero Silvia Golin, titolare di questo secondo fascicolo, ha chiesto il giudizio per 75 persone, tra cui Andrea Scantamburlo e Massimiliano Toschi, altri esponenti delle Nuove Brigate Rosse, e Maria Giachi l'insegnante di matematica dell'Alberti di Abano già indagata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Ieri c'è stata la prima udienza davanti al Gup Mariella Fino. I legali hanno cercato di non fare ammettere le intercettazioni telefoniche, utilizzate dagli inquirenti per incastrare i 75 indagati, ma il giudice ha rigettato le istanze degli avvocati e ha rimandato ogni decisione al prossimo 10 gennaio. Intanto, ieri mattina davanti al palazzo di giustizia, è stato messo in piedi un sit-in, con tanto di striscione, da parte del Comitato Lotta per la Casa. Portavoce del movimento è Francesco Pensabene, trent'anni, indagato in entrambi i filoni delle occupazioni abusive: «Dare una casa a tutti è possibile solo che la politica non vuole affrontare il problema. A Padova ci sono almeno 400 alloggi di proprietà di Comune e Ater che possono essere assegnati e invece non si fa nulla».

Marco Aldighieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA