PADOVA Un divorzio e degli abiti sportivi. Sono le colonne portanti su cui si baserà la strategia difensiva che l'avvocato Marco Destro nominato da Nadia Slimani sta mettendo a punto per riportare in Italia il marito Merrouane Grine. Quarantunenne originario di Rabat, a Padova da oltre dieci anni e padre di un bimbo nato il 20 novembre, è stato espulso venerdì con l'accusa di essere diventato un islamico radicalizzato, di aver usato i social network per fare proselitismo inneggiando all'odio per l'Occidente e per gli ebrei e di aver indottrinato la moglie e un'altra donna. «È tutto un grande errore. Un grandissimo, inspiegabile errore» ha gridato mentre alle sette del mattino gli agenti della Digos si presentavano alla porta del suo appartamento di via Gigante. Non si aspettava quell'irruzione Grine, tanto meno la moglie si aspettava di trovarsi da sola a dover accudire il neonato. L'uomo ha dovuto raccogliere poche cose ed è stato trasferito in tribunale dove, davanti al giudice di pace e assistito da un avvocato d'ufficio, ha presenziato all'udienza di convalida del fermo. Convalida arrivata in pochi minuti, prima ancora che il nordafricano realizzasse quanto stava succedendo. «Non state cercando me, non ho fatto nulla» si è difeso mentre veniva accompagnato a Bologna e imbarcato su un aereo per Casablanca. A seguire ogni metro del suo viaggio c'era Nadia. «È innocente. Lo amo, non è mai stato un violento», ha spiegato tramite il legale: «Le persone si rivolgevano a lui perché riusciva sempre a dare una mano, ma non era un imam né una figura religiosa». Su tutto questo però c'è l'ombra di una denuncia per maltrattamenti in famiglia: «Non l'ho mai denunciato - ha spiegato la moglie - furono i vicini a chiamare il 112 perché sentirono litigare. Tutto poi è finito lì».

IN ATTESA DEL RICORSO

Ora ci sono trenta giorni per presentare ricorso al Tar del Lazio: l'avvocato Marco Destro è già al lavoro e intenzionato a chiedere un'istanza di sospensiva in attesa che venga fissata la prima udienza a Roma. Si parla di almeno un mese. «Il fatto che Grine non potesse essere un musulmano radicale lo dimostra la sua storia personale e con questa daremo battaglia demolendo ogni accusa» spiega il legale. La moglie proprio in Marocco nel febbraio 2011 si è sposata la prima volta, per poi divorziare. A decretare la fine di quell'unione è un procedimento firmato da un giudice, di cui Merrouane era perfettamente a conoscenza quando, tre anni fa, è diventato il secondo marito di Nadia. «Avrebbe mai potuto un radicalizzato che predica l'odio per i costumi occidentali accasarsi con una donna che era già stata sposata? Impossibile» aggiunge l'avvocato «senza contare che questo dimostra come le rispettive famiglie siano molto liberali». Alla fede al dito già calzata dalla donna si aggiunge la brillante carriera sportiva: «È arrivata in Italia per allenarsi come maratoneta. Uno sport che non si pratica coperte dal niqab. Lei oggi lo indossa per scelta ma ha sempre vestito abiti sportivi, che lasciavano in mostra braccia e gambe. È forse questa un'abitudine da integralisti indottrinati?» chiosa Destro. L'avvocato non esclude di citare a testimoniare anche la padovana che secondo le indagini Grine avrebbe radicalizzato. Un'italiana che si sarebbe convertita all'Islam cominciando a frequentare la moschea al Hikma, ma che con Grine avrebbe avuto contatti solo sporadici, con l'uomo che le consigliava alcune preghiere e letture, avrebbe assicurato Nadia.

Serena De Salvador

© RIPRODUZIONE RISERVATA

