PADOVA Tre scuole costrette a chiudere del tutto e 300 classi in quarantena con una crescita del 10 per cento ogni 48 ore. Questa la situazione nel territorio dell'Ulss 6 che è stata costretta a decretare la fine delle lezioni in tre plessi della provincia.

Alla scuola parrocchiale dell'Infanzia di Saonara sono risultate positive a breve distanza l'una dall'altra cinque maestre. Pertanto tutti i 90 bambini che la frequentano sono stati mandati a casa. Spiega il parroco: «Gestire 90 bimbi, che tra l'altro sono sotto osservazione per valutarne il loro stato di salute, sarebbe stato un rischio troppo elevato. Ecco la decisione di chiudere tutto con la speranza di riprendere l'attività dopo la prima decade di gennaio».

Alla scuola media Diego Valeri di Villa del Conte, invece, nei giorni scorsi quattro classi su nove hanno registrato studenti positivi al coronavirus. Se ne riparla dopo il 10 gennaio. Fino ad allora intanto si potrà fare il tracciamento.

Infine all'istituto paritario Farina di Cittadella (asilo ed elementari) cinque classi su otto erano contagiate. Al punto che l'Ulss ha ordinato di chiudere tutto. Ma la provincia sta vivendo anche altre situazioni limite. A Terradura, una frazione del comune di Due Carrare, di un'intera scuola sono presenti solo 9 bambini di una seconda elementare.

Sul piano generale Lorena Gottardello dirigente del Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss Euganea ha dichiarato che sono salite a 300 le classi in quarantena. Questo significa che almeno 6.600 bambini sono in isolamento costringendo a rimanere con loro almeno un genitore. Per quanto riguarda i casi di positività registrati a Padova e provincia, nella fascia d'età tra 0 e 14 anni, dall'avvio della pandemia sono stati riscontrati 13.811 contagiati. Ma di questi, 2.190 sono ad oggi positivi, con un picco di 1.473 casi nell'età scolastica, tra i 7 e 14 anni, 581 casi tra i 2 e i 6 anni e 136 contagiati tra i neonati e i bambini di un anno.

«Rileviamo un 30 per cento di casi di derivazione secondaria» continua la Gottardello. «Ovvero il contagio non avviene a scuola ma all'esterno. Questo perchè i bambini fanno una vita pressoché normale, vanno in piscina o in palestra o a calcio. È questa la differenza fondamentale con lo scorso anno quando questo non avveniva e il virus non circolava».

In città e provincia non c'è plesso scolastico delle elementari e medie che non abbia dal 10 al 20 per cento di classi in didattica a distanza.

Soccorrono almeno i dati della prima giornata di vaccinazioni negli hub della fiera, di Cittadella e di Este. Ieri sono stati quasi 900 i bambini dai 5 agli 11 anni che sono stati vaccinati e altri 700 lo saranno oggi. La prenotazione potrà essere fatta anche dal pediatra. Intanto sul totale di 7mila dosi riservate 6.500 sono state già prenotate.

