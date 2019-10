CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA «Ti stacco un orecchio». «Ti spacco la testa». «Ti strappo una guancia». Come si sente dalle intercettazioni della polizia, sono queste le minacce che subivano, da quest'estate, i venti bambini della scuola coranica della moschea dell'Arcella di Padova, che seguivano le lezioni dell'imam Hossain Shahadat, bengalese di 23 anni. E il maestro non si limitava a intimidire a parole gli allievi, tutti tra i 4 e i 10 anni. L'uomo passava spesso e volentieri alle mani. I bimbi dovevano stare fermi per ore in classe, ripetendo le...