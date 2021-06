Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPADOVA Si è chiuso il cerchio attorno all'aggressione all'avvocato Piero Longo. Il Gup Elena Lazzarin ha rinviato a giudizio i due fidanzati Luca Zanon l'elettricista, e Silvia Maran la commercialista. Il prossimo 22 settembre dovranno comparire in tribunale di Padova per difendersi dai reati di lesioni gravi, porto abusivo di arma da fuoco e violazione di domicilio. È stata invece assolta per non avere commesso il fatto la loro...