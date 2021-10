Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPADOVA Scoppia un focolaio alla festa per le nozze d'oro e quattro anziani finiscono in Terapia intensiva. Il Covid si è insinuato con aggressività tra i sorrisi e gli abbracci conviviali di quaranta invitati, tutti d'età compresa tra i 70 e gli 85 anni, facendosi spazio in un calo d'immunizzazione generale. È in gravi condizioni la coppia che ha celebrato domenica i cinquant'anni di matrimonio, il marito di 84 anni e la moglie di...