IL CASOPADOVA Rinchiusa per 27 ore dentro all'ascensore di casa che si era fermato per un guasto proprio a metà tra il primo e il secondo piano. Un cubicolo di un metro e mezzo per due, trasformato in un forno dal caldo torrido e insopportabile di questi giorni. Per sopravvivere e dissetarsi ha infranto il collo di una bottiglia di vino che era rimasta all'interno della cabina dopo la spesa e ha bevuto, nonostante i bordi affilati. Meglio ferirsi le labbra che morire disidratata. Protagonista è una cinquantenne padovana che abita in un...