IL CASOPADOVA Prima le guardie private, pagate di tasca propria da cittadini esasperati da risse, spaccio e aggressioni sotto casa. E ora anche una taglia, su un bandito che ha afferrato per il collo e rapinato un'anziana che stava per salire sulla sua auto in garage.A Padova i residenti della zone stazione, piazza De Gasperi, via Bixio e via Codalunga si sentono accerchiati dalla criminalità, «che non viene spazzata via nonostante controlli e interventi delle forze dell'ordine». E in mille hanno già assoldato la sorveglianza privata,...