IL CASO PADOVA «Non sapevo che in Italia la moglie non si può picchiare».

IL CASOPADOVA «Non sapevo che in Italia la moglie non si può picchiare». È questa la frase choc di un cittadino nepalese di 44 anni, profferita ieri davanti al Gup padovano Cristina Cavaggion. Lo straniero, lo scorso giugno, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Rinviato a giudizio, così come richiesto dal sostituto procuratore Daniela Randolo titolare delle indagini, domani dovrà comparire davanti al giudice.IL FATTOIl nepalese, assiduo frequentatore delle sale scommesse e all'epoca dei fatti dipendente del Bingo...