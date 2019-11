CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA «Noi non festeggiamo Halloween, andate fuori da qui!». Sono stati cacciati così dieci bambini delle scuole elementari che, assieme ai genitori, si erano dati appuntamento all'oratorio per iniziare la serata dolcetto o scherzetto. L'episodio è accaduto ieri alla parrocchia di San Giovanni Bosco a Padova. La presenza dei bimbi travestiti da mostri e streghe non è stata gradita da don Vittorio e, alla fine, il gruppetto è stato costretto ad andarsene in fretta e furia dall'oratorio. LO SCONCERTO DELLE FAMIGLIESconcerto e...