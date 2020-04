IL CASO

PADOVA Nello stesso reparto senza potersi vedere. Anzi, peggio: nella stessa situazione senza poterlo sapere. Tra le tante drammatiche storie legate all'emergenza sanitaria degli ultimi cinquanta giorni, c'è anche quella di intere famiglie ricoverate a pochi metri di distanza spesso senza rendersene conto. Succede in tutto il Veneto, ma un caso emblematico è capitato all'Azienda ospedaliera di Padova. Un uomo quarantenne ricoverato in terapia semi-intensiva, il padre e la madre intubati in rianimazione, il nonno morto per colpa dello stesso maledetto virus. E, come se non bastasse, anche due zii contagiati. È una famiglia di un comune alle porte di Padova ed è una delle tante che stanno mettendo in seria difficoltà psicologica medici e infermieri. Perché oltre alla domanda «Quando guarirò?» il personale sanitario deve rispondere ad un altro terribile e delicato interrogativo: «Dove sono i miei familiari?».

È capitato anche che venissero ricoverate contemporaneamente madre e figlia oppure che una donna di quasi settant'anni morisse mentre il marito era intubato in Rianimazione. «Quello degli interi nuclei familiari contagiati è effettivamente un tema molto seri» riflette il professor Andrea Vianello, che guidando la terapia sub-intensiva del policlinico padovano cura i pazienti che si trovano alla penultima spiaggia. «Le stanze sono tutte singole oppure ospitano al massimo due persone tenute ad ampia distanza spiega - quindi non c'è alcuna possibilità di contatto e di vicinanza tra parenti. Qui da noi i pazienti sono trattati con ventilatori, caschi e altri apparecchi respiratori, mentre in Rianimazione sono addirittura intubati. Non c'è modo per avere contatti con i familiari. Questa rappresenta senza dubbio un'ulteriore difficoltà psicologica, perché spesso dobbiamo far fronte alle richieste dei pazienti quando tornano lucidi: «Come sta mio marito?».

Situazioni come queste non capitano certamente a caso. «È l'evoluzione naturale dell'epidemia analizza il professor Vianello -. Molti familiari si sono contagiati in casa durante il periodo di incubazione, che dura circa due settimane, quando ancora non avevano sintomi e non sapevano di essere positivi. E così, una volta che il virus si è manifestato, all'improvviso si sono trovati entrambi in ospedale in condizioni gravissime».

Uno scenario che conosce bene anche Daniele Donato, direttore sanitario della stessa Azienda ospedaliera: «I casi di interi nuclei familiari positivi ci sono, certo. Nei reparti di degenza ordinaria i familiari possono essere messi in stanza assieme e avere un rapporto, così come nel reparto di Malattie infettive dove due contagiati non sono più pericolosi a vicenda tra loro. Nelle rianimazioni ovviamente tutto ciò è ben più complesso e di fatto un rapporto non può esserci, ma a volte assistiamo comunque a delle scene emozionanti: quando un paziente esce dall'intubazione gli diamo un tablet per salutare in videochiamata i parenti in grado di parlare con lui. Vediamo lacrime, sorrisi e commozione vera».

Una storia che ha commosso un intero paese, il piccolo Arre nella Bassa Padovana, è quello della ventiseienne Marika Turato che si è trovata all'improvviso da sola in quarantena a fare i conti con una situazione terribile: lei contagiata senza sintomi, il padre morto a 68 anni e la madre ricoverata in gravi condizioni alla Rianimazione di Schiavonia senza ancora sapere di aver perso il compagno di una vita. I compaesani aiutano la ragazza facendole arrivare a casa brioche, libri, biscotti, frutta e uova di Pasqua. Ma anche lettere e biglietti colmi di parole d'affetto. Tutto quello che può servire ad alleviare dolore e solitudine. Lei tiene un diario quotidiano su Facebook e intanto, non potendo uscire di casa, ha dato l'ultimo salute al padre nel modo più struggente e impensabile: toccando il carro funebre da dietro un cancello, «grazie alla gentilezza di chi ha voluto far passare il corteo verso il cimitero proprio davanti a casa nostra».

Gabriele Pipia

