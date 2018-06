CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Mesi di silenzio, di interrogativi senza risposta e di ipotesi inquietanti. Poi, all'improvviso, due notizie in poche ore. Prima una lunga intervista-confessione e poi l'ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia. La protagonista di questa storia, ancora colma di lati oscuri, è Meriem Rehaily. La ragazza padovana di origine marocchina era partita nel 2015 a 19 anni dal comune di Arzergrande per arrivare in Siria e diventare una foreign fighter dell'Isis. L'INTERVISTADue giorni fa la giovane si è commossa davanti ad...