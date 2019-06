CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA L'unica colpa del ventenne è di essersi scoperto gay. E di aver scelto di vivere con un coetaneo, compagno di università. I genitori non hanno accettato la sua colpa. Sono una coppia bulgara, venuta nel padovano a cercare fortuna e dare una vita migliore al loro ragazzo. Con un complice lo hanno rapito e portato di nascosto in Bulgaria, dove non si sa più niente del ventenne. Prima di andarsene hanno malmenato il compagno del figlio, il quale non voleva lasciarlo. Adesso devono fare i conti con la giustizia del Paese dove...