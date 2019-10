CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA L'emittente televisiva veronese Telenuovo, con sede legale a Padova, è finita nel mirino della Procura euganea. La televisione, secondo il pubblico ministero Sergio Dini titolare delle indagini, avrebbe incassato fondi per l'editoria dal Ministero dello Sviluppo economico, per un totale di 2 milioni e 193 mila euro, senza avere i requisiti di legge in regola. Motivo, avrebbe trasmesso dal maggio del 2015 a oggi, almeno 50 pellicole di film non rispettando il diritto d'autore. Non solo, perchè avrebbe mandato in onda video...