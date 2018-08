CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA In mezzo ai senza tetto, a Roma. Qui i carabinieri domenica hanno ritrovato la 59enne di Cittadella, nell'Alta Padovana, sparita nel nulla da lunedì 30 luglio. «Per fortuna mi avete trovata, non avrei mai avuto il coraggio di tornare a casa dopo essere fuggita». Per Anna Fasol, veder arrivare i militari dell'Arma nel suo alloggio di fortuna per clochard, è stato un sollievo. Li ha accolti con queste parole, come se solo loro potessero liberarla della sua prigione, fatta di vergogna e rimorsi per essersene andata via di casa,...