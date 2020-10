IL CASO

PADOVA Il professore non ha dubbi: «Di una cosa sono certo: quella lettera non è mai stata recapitata a Nature. Loro mi informano di tutto e di questo non mi hanno detto nulla. Della missiva citata da Vespa nel suo libro, garantisco, non c'è traccia. Ho anche chiesto a Vespa di smentire». Queste granitiche certezze, consegnate al Corriere del Veneto, portano la firma di Andrea Crisanti, celebre docenete e direttore del laboratorio di Microbiologia dell'Università di Padova.

La lettera di cui parla il professore è quella che ha fatto molto rumore in questi giorni e che è stata spedita alla celebre rivista scientifica inglese Nature dalla direttrice della Prevenzione della Regione Veneto, Francesca Russo. Due pagine di pungliosa replica a un articolo pubblicato dalla rivista britannica e firmato proprio da Crisanti sul caso Vo', sui tamponi a cui venne sottoposta la popolazione del comune padovano e, più in generale, sulla strategia anti-Covid messa in atto in Veneto.

Questa missiva è stata rivelata da Bruno Vespa nel suo nuovo libro Perchè l'Italia amò Mussolini in uscita in questi giorni ed è stata anticipata martedì da il Gazzettino. Nella lettera, come abbiamo già raccontato, Francesca Russo contesta duramente la ricostruzione fatta da Crisanti, accusandolo di aver «mistificato e alterato» la realtà dei fatti e di essersi in particolare assunto la paternità di alcune scelte, prima fra tutte quella di fare i primi tamponi a tutta la popolazione di Vo', che sono state invece prese dalla Regione Veneto. Uno scontro in piena regola. A cui Crisanti, prima ancora di contestare nel merito i contenuti della lettera della Russo, ribatte mettendo in dubbio l'esistenza stessa della missiva rivelata da Vespa e sostenendo che, comunque, quella lettera non è mai stata recapitata alla rivista inglese dagli uffici della Regione Veneto.

Per uno scienziato la credibilità è molto importante. Le affermazioni di Crisanti vanno quindi considerate e valutate con la dovuto attenzione. Ma i tre documenti che pubblichiamo in questa pagina mostrano una realtà che non sembra coincidere con le certezze espresse dal professore a capo del laboratorio padovano di microbiologia.

Come si può infatti vedere la lettera di Francesca Russo a Nature rivelata da Bruno Vespa e anticipata da il Gazzettino, non solo esiste, ma è stata effettivamente recapitata alla rivista britannica. L'invio, come evidenzia la riproduzione che pubblichiamo in questa pagina, è avvenuto il 24 luglio del 2020 con una raccomandata pec, il destinatario è l'Editor in chief (il direttore, ndr) di Nature Research Journal e la missiva è stata protocollata dalla Regione Veneto con il numero 0295064. La lettera pec risulta essere stata ricevuta dalla rivista inglese.

