IL CASO

PADOVA Il bacio tra due fidanzati scatena la reazione del branco. Prima gli insulti omofobi, poi i due vengono picchiati selvaggiamente: calci e pugni anche quando sono a terra, doloranti. L'amico che passeggiava con la coppia in centro a Padova, tra il Pedrocchi e piazza delle Erbe, è stato colpito con un bicchiere in testa solo per aver tentato di aiutarli. Così il venerdì notte di violenza nella città del Santo è finito al pronto soccorso e poi nella caserma dei carabinieri, dove le vittime ieri hanno sporto denuncia.

È successo nella notte tra venerdì e sabato, proprio nel cuore pulsante di Padova. Protagonisti Mattias Zouta, pizzaiolo 26enne disoccupato, e il suo compagno Marlon Landolfo, studente universitario di 21 anni. Erano le 23.30 quando i due stavano passeggiando mano nella mano, assieme ad un gruppo di amici, sul Listòn, l'area pedonale che rappresenta il salotto buono di Padova.

LA TESTIMONIANZA

«A un certo punto, davanti all'ex Rinascente, quindi a pochi passi dal Municipio, io e Marlon ci siamo scambiati un bacio racconta Zouta Subito dopo abbiamo iniziato a sentire delle urla sguaiate che arrivavano da un gruppo di quattro ragazzi e due ragazze, probabilmente un po' più giovani di noi e visibilmente alterati. Hanno iniziato a farci il verso, a offenderci, a insultarci perché stavamo insieme».

«Noi a, quel punto, abbiamo chiesto di lasciarci in pace, ma loro hanno insistito e continuato a seguirci aggiunge Non c'è stato nulla da fare. Una volta arrivati vicino a palazzo Moroni (la sede municipale, ndr), è scattato il pestaggio. Un mio amico è stato buttato a terra da una testata. Uno degli aggressori, probabilmente con un bicchiere, ha spaccato la testa ad un ragazzo che stava con noi che poi ha dovuto andare al Pronto soccorso dove gli sono stati dati 5 punti di sutura. Un altro ancora mi ha affrontato. Io, per difendermi, gli ho dato una spinta. Non l'avessi mai fatto. Mi ha riempito la faccia di pugni. A Marlon, poi, stavano per spaccare una caviglia».

«Sì, uno del gruppo mi ha pestato violentemente la caviglia si accoda al racconto Landolfo all'urlo di Fro*** di m***. Come se non bastasse, mi ha puntato un ginocchio sul petto e ha fatto pressione con tutta la forza che aveva».

Poi il pestaggio si sposta dal Listòn alla vicina piazza Delle Erbe dove, dopo pochi minuti, arrivano prima gli agenti della Polizia locale e poi una pattuglia dei carabinieri. Vigili e militari, però, LandLandolfotrovano a terra solo le vittime perché alla vista delle sirene gli aggressori se la sono data a gambe levate.

LA DENUNCIA

Ieri mattina la coppia e l'altro amico ferito hanno presentato denuncia all'Arma. «Abbiamo voluto raccontare questa vicenda perché siamo stanchi di dover far fronte a questi attacchi a sfondo omofobo e vogliamo dire che non siamo più disposti a subire conclude lo studente Vanno troncate sul nascere queste manifestazioni di odio. Per questo non escludiamo che verranno fatte delle manifestazioni a seguito di quanto successo. Vorremmo un momento di confronto corale con altri che hanno subito e non hanno avuto il coraggio di denunciare questa cosa».

«Ne abbiamo già visti troppi di episodi di questo genere chiude Zouta penso per esempio al povero Willy, ucciso dalla mascolinità tossica. Quindi, è giunto il momento di dire basta».

IL SOSTEGNO

«Marlon e Mattias si sono scambiati un bacio nel pieno centro di Padova e per questo sono stati inseguiti, insultati e quindi aggrediti da un branco di vigliacchi, che ha mandato un loro amico in ospedale ha commentato ieri a caldo il deputato del Partito democratico, Alessandro Zan, padre del disegno di legge contro l'omotransfobia - Da padovano sono profondamente scosso, perché questa città, in particolare negli ultimi anni, ha fatto dei diritti e dell'inclusione una bandiera. Questo ennesimo attacco dimostra come la legge contro l'omotransfobia e la misoginia non sia davvero più rinviabile. Voglio esprimere a Mattias, a Marlon e al loro amico tutta la mia solidarietà. Ma soprattutto voglio ringraziarli per aver denunciato pubblicamente questa violenza gratuita e terribile».

L'esame della legge - tornata di stringente attualità dopo l'omicidio di Maria Paola Gaglione, la giovane di Caivano speronata in moto dal fratello a causa della sua relazione con un trans - è previsto già ad ottobre alla Camera. Dopodiché l'ultimo voto spetterà al Senato.

Alberto Rodighiero

Marina Lucchin

