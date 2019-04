CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA «I partigiani non si sono mai posti il problema di usare la violenza per combattere il nazifascismo. Quello che è successo giovedì notte è stata la risposta a una provocazione fascista». Nessuna solidarietà, nessuna condanna alla violenza. Anzi, i militanti del centro sociale Pedro sostengono i picchiatori che nella notte seguita alle celebrazioni per l'anniversario della Liberazione dentro al bar Strasse, a due passi da Piazza delle Erbe, nel cuore di Padova, al grido di Fascisti! Fascisti! hanno pestato l'ex consigliere...