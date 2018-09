CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA I carabinieri sono convinti che si tratti di uno scontro tra due bande rivali, ma le cause del pestaggio sono ancora misteriose. Nella notte tra sabato e domenica un diciassettenne, di origine nigeriana ma nato a Padova, è stato picchiato da altri minorenni ed è finito in pronto soccorso. L'episodio ha suscitato grande clamore perché è capitato in Prato della Valle, nel luogo-simbolo della città, dove negli ultimi mesi altre violente compagnie si sono messe le mani addosso. In quest'ultimo caso il minorenne è stato...