IL CASO

PADOVA «Giuro che non sono andato a ballare». Alle quattro del pomeriggio, un'ora dopo aver ricevuto l'esito positivo del tampone, Arturo Lorenzoni prova a sdrammatizzare. Il tono della voce al telefono però non è certo dei più squillanti: un po' per le cinque linee di febbre accompagnate da tosse e stanchezza, un po' per quel ricco calendario elettorale improvvisamente interrotto. «Vado avanti, guai a dirmi che è finita» avvisa il candidato governatore del centrosinistra. A due settimane dal voto e con il principale sfidante di Luca Zaia bloccato in casa, però, il rischio è che la campagna sia davvero ai titoli di coda. Il Pd intanto ha sospeso ogni iniziativa in attesa che tutti i candidati entrati in contatto con Lorenzoni vengano sottoposti a tampone. È lui il primo a lanciare l'appello: «Chi negli ultimi cinque giorni mi ha incontrato è bene che si rivolga alla propria azienda sanitaria». Il tracciamento di tutti i contatti non sarà affatto facile, per questo si punta molto sul senso di responsabilità di ciascuno.

BOTTA E RISPOSTA

«Oltre la campagna elettorale e la politica esiste la vita reale. Per cui esprimo all'uomo Arturo Lorenzoni la mia vicinanza e gli auguri di una pronta guarigione - dichiara in serata il governatore Zaia -. Visto che il piano di sanità pubblica prevede l'isolamento fiduciario della personale positiva e quindi determina una oggettiva impossibilità mi sembra il minimo annunciare che rinuncio a tutti gli spazi televisivi che la campagna elettorale prevedeva per me». Pronta, però, la risposta di Lorenzoni: «Ringrazio Luca Zaia per la solidarietà e per il buon gesto di rinunciare agli spazi televisivi, ma la mia campagna elettorale non si ferma e le nuove tecnologie consentono di potermi collegare da casa. Poiché sto molto bene, dunque, auspico che non solo ci siano gli spazi televisivi ma magari anche qualche confronto diretto così da consentire a tutti di farsi un'idea visto che, sino ad oggi, hanno sentito soltanto una voce. Siamo nel 2020, i mezzi tecnologici consentono senza alcuna difficoltà collegamenti da remoto. Durante il lockdown milioni di italiani hanno lavorato, studiato e svolto attività molto complesse dalle proprie abitazioni».

LA GIORNATA

La giornata che stravolge le ultime due settimane elettorali dell'ex vicesindaco di Padova comincia presto, prima delle otto. «Fino a giovedì sera stavo bene, poi nella notte ho iniziato ad accusare tosse. Al mattino ho sentito che la febbre saliva e l'ho subito misurata: 37.5». Solo stanchezza e tensione oppure il Covid ha colpito un altro esponente politico illustre? Lorenzoni corre a farsi il tampone, intanto l'incontro pubblico previsto per le 11 in municipio con Nicola Zingaretti viene annullato. Il segretario nazionale del Pd arriva comunque a Palazzo Moroni per incontrare il sindaco e i vertici locali del partito, ma l'attenzione è altrove. «Come sta Lorenzoni?». La risposta alla domanda arriva nel primo pomeriggio: il suo tampone dà esito positivo, quella della moglie invece è negativo.

«Mi spiace per tutte le persone che ho incontrato in questi giorni - spiega Lorenzoni - Ho sempre mantenuto le distanze e ho sempre portato la mascherina, spero di non aver passato il virus a nessuno. Non ho davvero idea di come possa averlo preso. Non so quando farò il tampone di controllo, per ora monitoriamo la febbre». La corsa del centrosinistra si trova davanti un ulteriore ostacolo. «La campagna elettorale cambierà nella modalità ma non nei contenuti - assicura il candidato presidente -. Certo, se già prima era difficile incontrare le persone e farmi conoscere adesso lo sarà ancor di più».

I CONTATTI

Gli uomini del suo staff si sono sottoposti a tampone tra ieri e oggi. Anche alcuni candidati consiglieri sono già corsi a fare il test. «Stiamo testando sistematicamente a tappeto tutti i contatti di Lorenzoni e purtroppo non sono pochi» spiega il professor Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia padovana. L'agenda di Lorenzoni nelle ultime settimane è sempre stata fittissima. Lunedì la conferenza di presentazione di +Europa a Padova, una visita ad un'azienda di Schio, un incontro col Pd vicentino e una serata in un'azienda agricola di Marano Vicentino. Martedì una diretta in uno studio tv padovano, una conferenza stampa a Padova e un incontro pubblico a San Donà di Piave. Mercoledì un evento a Castelfranco assieme al sindaco, anche lui precedentemente positivo al Covid. Giovedì un'altra lunga giornata elettorale padovana.

LE REAZIONI

Tre anni fa il futuro sindaco di Padova Sergio Giordani dovette interrompere bruscamente la campagna elettorale perché colpito da un ictus. Ora un altro candidato padovano del centrosinistra, questa volta in Regione, deve affrontare il Covid. «Il sindaco di Padova con tutta la giunta esprimono ad Arturo Lorenzoni i loro più sinceri auguri di una rapida guarigione e di una veloce ripresa della campagna elettorale in persona e non on line, in tutta la Regione» recita la nota del Comune. Messaggi di solidarietà bipartisan anche dal leader della Lega Matteo Salvini e da moltissimi candidati veneti.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

