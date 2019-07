CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA Febbre, perdita di appetito, stanchezza, tosse frequente: i sintomi sembravano quelli di una banale influenza, invece era tubercolosi. Questa la diagnosi che una studentessa straniera, rientrata nel suo Paese d'orgine, ha ricevuto dai suoi medici curanti, che l'anno trattenuta in ospedale. La ragazza, ventiduenne, ha lasciato l'Italia da due mesi, ma lo scorso inverno a Padova aveva frequentato più aule di studio in seno al corso di laurea in Scienze della formazione primaria. Nelle ore scorse è stata lei ad avvisare l'Ateneo...