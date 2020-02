IL CASO

PADOVA Due studenti non andranno a scuola, altri due saranno regolarmente dietro ai banchi, ma alla fine delle lezioni non torneranno a casa. Per due settimane. Sono quattro gli alunni della Scuola internazionale italo-cinese di Padova che, per espressa volontà dei loro familiari, hanno dovuto modificare le abitudini quotidiane a causa del Coronavirus.

Una scelta ponderata e libera, che non è legata ad alcun sintomo conclamato. La decisione è stata presa lunedì, dopo che i genitori dei ragazzini si sono confrontati con i vertici dell'istituto, unico in Italia, la sede nel multietnico quartiere Arcella, classi dall'asilo al liceo, un centinaio di alunni provenienti anche da fuori regione, molti di origine cinese.

Le famiglie di quattro di loro nelle ultime settimane si sono recate in Cina per far visita ai parenti e per partecipare alle grandiose celebrazioni del Capodanno lunare che ha appena segnato l'entrata nell'anno del topo.

E proprio mentre si trovavano lì, è esploso a Wuhan l'allarme Coronavirus. Oltre dodicimila persone contagiate, più di duecento decessi con numeri in continuo aumento, per una malattia a causa della quale anche nel Padovano vengono adottate misure preventive per evitare il contagio.

Un problema che si sono posti anche i genitori degli alunni della Scuola italo-cinese. In particolare le quattro coppie che recentemente sono state in Cina. E che, quando sono rientrate a Padova, deciso di adottare una misura drastica: una vera a propria quarantena volontaria «per tutelare tutti gli alunni dell'istituto» anche se né durante la vacanza in Oriente, né una volta rientrati in Italia, hanno accusato sintomi febbrili di sorta.

La scelta più forte è stata presa dalle coppie di genitori di due alunni maschi, uno della scuola media e uno iscritto alla primaria. Le due famiglie al completo nelle scorse settimane erano salite su un volo per Shanghai, dove avevano trascorso alcuni giorni. Poi, come da programma, sono rientrate in Veneto e, nonostante non avessero alcun sintomo, hanno deciso di tenere a casa i figli per due settimane: insomma, niente scuola, nonostante i ragazzi risultino in perfetta salute. Se i primi due studenti dovranno dunque rinunciare alla scuola per qualche giorno, gli altri due compagni di studio, i cui genitori erano andati da soli in Cina, non torneranno invece a casa. Il motivo è lo stesso: evitiamo contatti e potenziali rischi.

Ospiti durante l'anno scolastico del convitto della scuola, tornavano a casa il sabato e la domenica. Per due settimane consecutive invece resteranno nel collegio: di mattina e pomeriggio a lezione, la sera a letto lì, senza venire in contatto con i rispettivi genitori reduci dalla Cina. I due ragazzi in Oriente non hanno messo proprio piede ma i loro genitori, anche se non presentano segni di influenza o febbre, hanno scelto di affidarli all'ospitalità della scuola anche nei prossimi due fine settimana. Una lontananza forzata, ma voluta, per garantire ai due studenti la possibilità di non interrompere lo studio ed evitando al contempo l'eventuale rischio di contagio.

«Non c'è nessun allarme e nessun segno di contagio - spiega il vicepreside Wang Fusheng - questa sono state decisioni precauzionali adottate dalle famiglie dopo essersi consultate con la scuola. É importante non correre rischi, ma anche non creare allarmismi. Qualche genitore ci ha chiesto rassicurazioni e in questo modo garantiamo la massima sicurezza».

La scelta di queste famiglie arriva in concomitanza con la diffusione della lettera indirizzata al ministro della Sanità Roberto Speranza da parte di Luca Zaia e degli altri governatori del nord. Ma su una possibile vicinanza dei diretti interessati alle scelte politiche regionali la posizione è però chiara: «Le scelte dei nostri genitori nulla hanno a che vedere con la politica - hanno tenuto a sottolineare dalla dirigenza della Scuola italo-cinese - Si è trattato di una decisione presa dalle coppie di genitori a titolo personale. Hanno agito in pieno accordo con l'istituto, consultandosi con il personale e giungendo alla conclusione che in questa situazione la prudenza fosse il primo criterio da tenere presente. I pronunciamenti politici non avuto decisamente alcun peso in tutto ciò, ci si attiene alle regole emanate dal Ministero della sanità, ma le proposte avanzate da Zaia non hanno avuto peso all'interno dell'iter della scelta. Forse i genitori non ne erano nemmeno ancora a conoscenza».

