IL CASO

PADOVA Doveva essere una prova d'esame, quattro giorni dopo la notte folle di lunedì. Padova l'ha superata, ma solo a metà. Perché se in piazza dei Signori è filato tutto liscio - tantissimi ragazzi ma nessun particolare intervento delle forze dell'ordine - nella vicina piazza Duomo è scoppiata una violenta rissa con protagonisti oltre venti ragazzi: quattro di loro sono stati denunciati e un ventottenne è finito in ospedale. «Episodio grave, ma slegato dalla movida dove invece è andato tutto bene» spiegano prefetto e questore. Su questo venerdì sera però resta una macchia e ora diversi esercenti rispondono mettendo in campo i vigilanti privati. «Non vogliamo essere etichettati come i baristi di una movida violenta» dicono in coro.

L'AGGRESSIONE

Il problema degli assembramenti interessa tutta Italia, da nord a sud, e in tante città i sindaci stanno firmando ordinanze ad hoc. Tanto che anche gli esperti del Comitato tecnico scientifico nazionale hanno sollecitato il Viminale a stringere i controlli per evitare che le serate in compagnia degenerino nelle resse viste in questi giorni.

Venerdì sera gli occhi erano puntati su Padova perché qui nel primo giorno di riapertura era successo di tutto. Assembramenti che avevano fatto infuriare il sindaco, ragazzi che si arrampicavano sulle grondaie, perfino un ventitreenne arrestato dopo aver aggredito un carabiniere. I controlli sono stati subito rinforzati e nel salotto buono della città non c'è stata alcuna tensione. Spritz e mascherina, tante risate e al massimo qualche rimprovero: «Indossatela bene e non state troppo vicini».

A pochi metri da una piazza dei Signori piena di tavolini ordinati e distanziati, però, a mezzanotte e mezza scoppia la rissa. Sul muretto davanti al sagrato del Duomo ci sono vari gruppetti di ragazzi che si godono la serata. Da una parte tre ventenni marocchini, dall'altra un altro gruppo di giovanissimi (alcuni minorenni) sempre di origine magrebina, assieme ad alcune amiche. I primi iniziano a fare apprezzamenti in arabo pensando di non essere compresi. Invece uno dei giovani dell'altra compagnia capisce quel che dicono, lo riferisce agli amici e inizia il botta e risposta. Volano insulti e minacce. I tre se ne vanno e tutto sembra tornare alla normalità. Ma dopo qualche minuto il trio torna con i rinforzi: venti persone aggrediscono i pochi giovani dell'altra compagnia con calci, pugni e gomitate. Un ventottenne viene colpito duramente alla bocca. Sul posto piomba la polizia: gli agenti identificano il ferito (l'ambulanza lo porta in ospedale con i denti rotti) e poi altri tre protagonisti in fuga: anche un sedicenne, un diciassettenne e un ventunenne, ubriachi, tutti nati in Italia e di origine magrebina vengono denunciati per rissa.

I BARISTI

Intanto, si corre ai ripari. L'associazione di baristi e ristoratori padovani (Appe) l'altro ieri è stata ricevuta in prefettura e domani terrà una riunione per introdurre in centro due importanti novità: vigilanza privata e servizio esclusivamente al tavolo. E alcuni gestori accelerano: da ieri sono ufficialmente in servizio uno steward in piazza Duomo e due in piazza dei Signori. «Ben vengano i controlli e i presidi fissi di polizia, carabinieri, vigili e finanza - spiegano i baristi - ma con gli addetti privati davanti ai nostri locali noi ci sentiamo più sicuri».

LE ALTRE PIAZZE

Il tema è molto sentito anche a Verona, dove il sindaco Sboarina ha firmato un'ordinanza che impone di essere seduti ai tavolini per bere alcolici, e a Trieste: il prefetto Valenti e il governatore Fredriga si sono detti preoccupati per gli assembramenti di venerdì sera. Polemiche anche a Milano, dove il presidente della Regione Fontana minaccia nuove restrizioni, e a Brescia, dove il Comune ha imposto per oggi il coprifuoco dei locali alle 21.30. A Napoli dopo la chiusura di numerosi bar la movida si è spostata soprattutto in mezzo alla strada. E il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese rilancia un appello al senso di responsabilità: «Oggi c'è la difficoltà della movida perché i giovani dopo tanto tempo in casa hanno perso quelli che sono i limiti che fino ad ora si erano dati. Mi auguro che si adattino alle nuove condizioni perché dobbiamo stare attenti: tornare indietro sarebbe deleterio per tutti».

Gabriele Pipia

