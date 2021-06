Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPADOVA «Dite solo menzogne, smettetela». Oppure: «Sono tutti esperimenti e voi siete cavie da laboratorio». E poi ancora: «I contagi sono calati grazie al caldo, non è come ce la raccontate». Infine, per chiudere: «Quello che dite non serve a niente, il Covid può essere curato con gli antinfiammatori». Una raffica di commenti di questo tenore, ma anche tanti messaggi con toni ben peggiori. A Padova nelle ultime settimane la...