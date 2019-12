IL CASO

PADOVA Dalle 4.30 di sabato 21 dicembre alle 4.30 di ieri mattina. Il piccolo Michele è rimasto nel suo lettino della Terapia intensiva per una settimana esatta. In piena notte il suo corpicino è stato portato dal reparto alla sala operatoria, sempre all'interno dell'ospedale di Padova, per procedere con l'espianto di fegato e cuore. Poche ore prima, nella tarda serata di venerdì, la commissione medica aveva decretato formalmente la sua morte cerebrale. Si è chiusa tragicamente così la brevissima vita del bimbo di cinque mesi di Mestrino piombato in un coma irreversibile dopo esser stato scosso dalla mamma nel tentativo di farlo smettere di piangere. Secondo la prima ipotesi i danni al cervello provocati da quel movimento sarebbero risultati fatali. Si parla infatti di shaken baby syndrome, sindrome del bimbo scosso: a quell'età uno scuotimento può essere fatale. Per confermare tutto ciò si attende l'autopsia cerebrale prevista per domani. Il fascicolo è sul tavolo del pm della Procura di Padova Roberto Piccione. La morte del piccolo cambia anche la posizione giudiziaria della mamma, una ventinovenne originaria della provincia vicentina, indagata inizialmente per lesioni gravissime. L'accusa potrebbe diventare omicidio colposo.

Negli ultimi giorni il piccolo era rimasto sempre attaccato ad un macchinario per respirare, ricevendo dei farmaci vitali per fargli battere il cuore. Tentativi disperati, purtroppo inutili, di farlo sopravvivere.

«La commissione composta da un medico legale, un neurologo e un anestesista si è attivata alle 13 di venerdì e ha lavorato fino a sera. Vige un rigido protocollo e per legge alcuni esami vanno ripetuti - spiega il professor Giorgio Perilongo, direttore del Dipartimento per la salute della mamma e del bambino -. Purtroppo non c'era più flusso sanguigno verso il cervello e quindi non c'era più nulla da fare».

Perilongo negli ultimi giorni è stato costantemente in contatto con il dottor Andrea Pettenazzo, direttore della Terapia intensiva Pediatrica, che aggiunge: «L'espianto di organi è stato autorizzato dall'autorità giudiziaria e ovviamente ha il parere favorevole dei genitori. La madre non ha mai lasciato il capezzale del piccolo».

Il dramma di una giovane famiglia residente a Mestrino si era materializzato alle quattro di sabato 21 quando la mamma ha scosso violentemente il bimbo. È stato il padre a correre disperatamente al pronto soccorso di Padova quando si è reso conto che il suo piccolo non respirava e non dava alcuna risposta. I medici del pronto soccorso, capito presto che non si trattava di un malore, hanno allertato i carabinieri. «Non aveva dormito per tutta la notte per via di un dentino, forse io l'ho cullato troppo forte» avrebbe raccontato la donna ai militari dell'Arma. «Nei giorni scorsi la mamma è stata subito interrogata ma non è riuscita a focalizzare il momento in cui avrebbe scosso il bambino - spiega l'avvocato Leonardo Massaro, che lunedì incontrerà i genitori -. Lei non ha la lucidità di individuare il momento in cui tutto ciò sarebbe successo. C'è nebbia totale. Non c'è alcun precedente che potesse lasciar immaginare una tragedia simile». L'altra figlia della coppia, di un anno e mezzo, sta dormendo dai nonni. Il tribunale del Minori ha dato questa indicazione per tutelare la bambina che al momento non può contare su una stabile situazione familiare.

«Gli organi di questo piccolo Gesù Bambino salveranno altre vite. Tutto può avere un senso - riflette la psicologa padovana Amalia Prunotto -. Una profonda pietà verso questa giovane madre e il suo senso di prostrazione, di impotenza dolorosa e devastante. Una madre sola, come sola una madre può sentirsi anche con tante persone accanto, a cinque mesi dal parto, con una piccolina maggiore a cui badare, con notti passate a vegliare un pianto disperato e assordante. Un pianto che sentiva dentro di sé».

Gabriele Pipia

