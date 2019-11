CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Aveva filmato il suicidio choc della mamma padovana che il 22 novembre si era lanciata giù dalla torre del Mangia in piazza del Campo a Siena. Ricercato per il reato di omissione di soccorso, ieri mattina si è presentato spontaneamente in procura, assistito dagli avvocati: si tratta di un 23enne pakistano che ha immortalato il corpo straziato della donna. Immagini diffuse poi su WhatsApp e via social, diventate in pochi minuti virali. Come richiesto dalla difesa, il giovane è stato sottoposto a un interrogatorio da parte del...