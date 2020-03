IL CASO

PADOVA A Padova è polemica sulle foto scattate al mercato di piazza delle Erbe. A infiammare il dibattito sono stati alcuni scatti dell'agenzia Ansa realizzati sabato scorso, attorno alle 10.30, tra le bancarelle di frutta e verdura. Foto in cui si vede gente ammassata come se l'emergenza Coronavirus non fosse mai esistita.

Immagini che non sono sfuggite neppure al governatore Luca Zaia. «Stiamo valutando fino in fondo il tema dei mercati ha spiegato il presidente della Regione- non ho detto che li chiudiamo, ma che stiamo valutando la questione. Le immagini di piazza Delle Erbe sono insostenibili. Viste in un'ottica epidemiologica, ieri si è creato il contesto ideale per la diffusione del virus. Non faccio la lezione a nessuno, la faccio a me stesso. Io, avendo la responsabilità sanitaria, dico che in quel contesto non si fa sanità. Oltretutto, ho visto un sacco di gente senza mascherine».

LA REAZIONE

Il Comune, però, respinge al mittente ogni accusa. «Non sottovalutando la questione, abbiamo deciso di accedere alle immagini delle telecamere di videosorveglianza registrate a intervalli regolari tra le 10 e le 13 ha ribattuto l'assessore al Commercio Antonio Bressa - È tutto sufficientemente sotto controllo e non direi che si possa parlare di assalto. Ricordo poi che sia la normativa nazionale che quella regionale, per ora consentono l'apertura dei banchi di generi alimentari nei mercati in quanto forniscono beni essenziali. Invito però tutti a stare attenti a non essere fuorviati da foto irrealistiche prodotte con una tecnica che avvicina artificialmente i soggetti inquadrati con una distorsione prospettica».

Il fotografo Nicola Fossella, autore degli scatti, respinge «al mittente queste insinuazioni: io mi sono limitato a documentare ciò che accadeva. Non mi sono certo inventato tutte le persone che a quell'ora erano presenti in piazza».

Alberto Rodighiero

