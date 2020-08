IL CASO

Omsk verrà ricordata dall'opinione pubblica internazionale non più solo come un remoto capoluogo siberiano, ma come il teatro della battaglia medico-politico-legale per curare Aleksej Navalny. Mentre l'oppositore anti-Cremlino rimaneva in coma nel reparto di terapia intensiva del locale ospedale, si è assistito per tutta la giornata di ieri a colpi di scena a ripetizione sulle cause dell'avvelenamento o meno del paziente, con un aeromobile specializzato, arrivato dalla Germania in mattinata, in attesa per ore di volare indietro verso una clinica di Berlino e un braccio di ferro tra dottori sulla trasportabilità o meno dell'avvocato moscovita.

IL MALORE

Rimettere ordine nella cronaca dei fatti non è semplice. Giovedì, mentre Aleksej Navalnyj tornava nella capitale russa da Tomsk - dove aveva appoggiato il locale candidato del suo movimento alle prossime regionali del 13 settembre - si è sentito improvvisamente male in aereo, che ha eseguito un atterraggio di emergenza ad Omsk. La sua portavoce, Kira Jarmush, ha reso noto che il famoso blogger anti-corruzione, quel giorno, aveva bevuto solo un bicchiere di tè all'aeroporto prima di imbarcarsi. Fin dalle prime ore di ricovero Navalny è stato curato come un paziente che ha chiari sintomi di avvelenamento anche perché, prima di partire, l'esponente anti-Cremlino stava bene. Il problema era stabilire cosa avesse provocato tale stato. Ieri, primo colpo di scena. «Ora ha detto Aleksandr Murakhovskij, primario del nosocomio di Omsk, - abbiamo alcune diagnosi. La prima è quella di un disturbo dell'equilibrio dei carboidrati. Disturbo che può essere causato da un improvviso calo dei livelli di zucchero nel sangue». Dopo un primo momento di sorpresa Kira Jarmush ha scritto: «Ma come? Un'ora fa ci avevano detto che una tossina pericolosa era stata individuata. Adesso non c'è più nessuna tossina. Cosa succede?». Duro il commento della moglie, Julija: «Ci stanno facendo perdere tempo per far scomparire la sostanza dall'organismo di Aleksej».

IL BICCHIERE

Dopo un'altra manciata di ore altra inattesa notizia: gli specialisti del ministero degli Interni regionale hanno comunicato che nell'organismo di Navalnyj è stata ritrovata una sostanza chimica di tipo industriale forse contenuta nella plastica del bicchiere, denominata 2-etilesil difenil fosfato, dove era stato versato il tè. La giornata tesissima è stata contraddistinta anche da continui consulti tra i medici locali, quelli di Mosca e i colleghi tedeschi accorsi d'urgenza in Siberia. La moglie ha scritto una lettera al presidente Vladimir Putin, chiedendo di avere tutti i permessi per portare il marito a curarsi all'estero. Al riguardo era intervenuta ufficialmente, in maniera favorevole al trasporto in Germania, anche la Ue, che «si attende un'inchiesta veloce, indipendente e trasparente e, se confermato, i colpevoli (del presunto avvelenamento, ndr) devono essere chiamati a rispondere».

Il portavoce del Cremlino aveva, comunque, dichiarato che «non ci sono ostacoli» al viaggio e che tutto dipendeva «dalla famiglia» e dai «medici curanti». Ma il primario Murakhovskij ha tenuto duro per ore: bisognava aspettare, a suo dire, «la stabilizzazione delle condizioni di salute» del paziente. Di parere opposto erano i dottori tedeschi specializzati in rianimazione. Il tira e molla è andato avanti sino a tarda serata, quando i dottori di Omsk hanno finalmente concesso il loro permesso al viaggio. Giuseppe D'Amato

