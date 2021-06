Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASONUORO Non sa ancora che è stato il figlio a salvarla dall'odio, dalla furia cieca, dalle coltellate dell'ex fidanzato che voleva ucciderla. E Mirko, 19 anni, per difendere la madre è rimasto ucciso. I medici non hanno voluto dirlo alla donna: per Paola Piras lo shock sarebbe troppo forte. Non sa ancora che quel ragazzino eroe, il suo eroe, non c'è più. Morto per farle da scudo, nel disperato tentativo di fermare l'aggressore, Masih...