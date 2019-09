CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASONUORO Magrissimo, stanco, svogliato, senza voglia di ridere né di giocare: Marco (è un nome di fantasia), nemmeno due anni, figlio di una coppia vegana, è apparso così ai medici dell'ospedale San Francesco di Nuoro dove i genitori lo hanno portato nei giorni scorsi. Il bambino, arrivato nel nosocomio in avanzato stato di denutrizione, è ora in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L'ospedale sta valutando se sporgere denuncia formale su quanto accaduto, anche se la coppia, che ha un altro figlio più grande, starebbe...