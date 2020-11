IL CASO

«Non preoccupatevi, il bonus mobilità c'è per tutti: potete accedere con calma». L'ultima giravolta del ministro dell'Ambiente Sergio Costa (al quale è toccata questa patata bollente) arriva - in un coro di improperi di migliaia di eco-italiani sostenibili - dopo una mattinata da incubo per gli aspiranti beneficiari del bonus che in teoria dovrebbe dare una svolta green alle nostre città. Non sono bastati sei mesi per preparare bene il click day fissato per ieri alle 9 di mattina: un disastro.

E pensare che i più previdenti avevano fatto tutto per bene: acquisita la Spid (l'identità digitale), preparata la fattura (per chi ha acquistato un mezzo di mobilità sostenibile dal 4 maggio all'altro ieri, mentre chi deve ancora procedere all'acquisto può avvalersi del venditore che gli praticherà lo sconto a monte), salvato con fiducia e speranza il codice Iban per ricevere il bonifico, assicurata la solidità della rete internet.

Pronti via: collegamento alle 9. Anzi no, si parte già male: perché la schermata iniziale sul sito del ministero dell'Ambiente avverte che il click day è posticipato alle 10, avvisando anche della procedura: si entra, si accede a una sala d'attesa virtuale, si acquisisce un numero progressivo e si aspetta. Il che non vuol dire affatto avere la garanzia del bonus. Alle 9.40 la sala d'attesa virtuale è aperta: in coda già 250mila utenti. Ma guai a chiamarlo click day. In primavera lo stesso ministro Costa aveva garantito: «Non ci sarà alcun click day». Eppure centinaia di migliaia di ecocittadini alle 9 si presentano pronti a fare fuoco e fiamme su pc e smartphone per polverizzare i concorrenti ed entrare tra i beneficiati.

Anche perché il sito avverte di una scadenza che nemmeno Giochi Senza Frontiere: 20 minuti per completare l'operazione, scaduti i quali si ritorna daccapo. Il che vuol dire rifare la coda. Che intanto, col passare delle ore, aumenta. Fino a superare i 600mila speranzosi poco dopo pranzo, ben 699mila alle 19. A quel punto, tutti a fare i conti, perché la pagina del sito del ministero ha messo in cima - come monito e traguardo inaccessibile di un macabro videogame - la cifra complessiva a disposizione per il bonus: 215 milioni. Vallo a dire che forse era meglio spendere quei soldi per comprare qualche bus in più o portare la fattura d'acquisto in detrazione nel 730. Ormai quella è la cifra stanziata. E 215 milioni diviso 600mila richiedenti fa 358 euro a testa in media.

A metà mattina il sistema, a dire il vero, dà una bella accelerata. Illusione. Perché quando arrivava il fatidico momento di chiedere l'accesso con la Spid, succede il patatrac. Chi ha la Spid con Poste e Infocert si inchioda: troppe richieste, la procedura si inceppa. Scattano i sudori freddi, l'ansia: i 20 minuti a disposizione per fare tutto diventano 15, 10, 5... Le decine di migliaia di utenti con la Spid di Poste e Infocert devono tornare al via: in coda col cappello in mano ci sono più di mezzo milione di italiani. Migliaia restano a secco, il ministro - dicono - si arrabbia con le Poste. Pochi quelli che arrivano nell'empireo dei fortunati rimborsati. È allora che il ministro Costa tranquillizza tutti: «Fate con calma, i soldi ci sono. Ci sono stanziamenti ulteriori. Potete registrarvi anche nei prossimi giorni». Sì, ma dirlo prima?

Davide Scalzotto

