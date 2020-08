IL CASO

Non bastava M49, in fuga per la libertà e senza più il radiocollare. Ieri notte in Trentino ci si è messo anche M57, due anni e mezzo d'età e 121 chili di stazza: ad Andalo, sull'altopiano situato fra la cima della Paganella e le Dolomiti di Brenta, l'orso ha attaccato un giovane carabiniere vicentino, finito all'ospedale con morsi e graffi su tutto il corpo. L'animale è poi stato narcotizzato e catturato, ma l'episodio ha inevitabilmente rinfocolato le polemiche sulla presenza dei grandi carnivori in montagna.

L'AGGRESSIONE

Il fatto è avvenuto nel cuore della piccola località montana, mille anime che abitano nei masi sparsi fra i prati della piana. «L'area spiegano dalla Provincia autonoma di Trento è adiacente a diverse attrezzature sportive (fra cui maneggio, palestra di roccia, campo da calcetto e un campeggio) ed è un punto di attrazione molto frequentato dai turisti». In particolare è successo tutto nei pressi del lago-biotopo, cioè uno specchio d'acqua protetto dalla legge provinciale, che d'inverno è anche utilizzato come pista di fondo. Attorno alle 22.30 di sabato, il militare dell'Arma stava facendo una passeggiata insieme alla fidanzata, prossimo a prendere servizio notturno nella caserma del paese. Secondo la testimonianza della coppia, l'aggressione «è stata improvvisa, senza provocazione»: il plantigrado sarebbe sbucato da un cespuglio e avrebbe annusato il 24enne, che è riuscito a proteggere la ragazza e a farla correre via in cerca di aiuto, mentre veniva colpito e buttato a terra.

Ha raccontato Giacomo Benellini, gestore del vicino camping, al Tgr Trento: «A un certo punto ho sentito urlare: È morto, è morto, è morto.... Ma si sentivano anche le urla del ragazzo, agghiaccianti. Dopo aver visto quello che ha fatto l'orso, la notte non abbiamo dormito, perché siamo rimasti sconvolti». Il carabiniere ha riportato diverse ferite, dalla testa ai piedi, tanto da dover essere accompagnato al Pronto Soccorso del capoluogo, dov'è stato trattenuto in osservazione, sotto choc ma non in gravi condizioni.

L'OPERAZIONE

Nel frattempo sono entrati in azione il corpo forestale della Provincia, i vigili del fuoco e i carabinieri. L'esemplare è stato individuato all'ingresso dell'abitato, mentre mangiava degli avanzi di cibo stoccati nei cassonetti, «incurante delle luci e della presenza di persone», evidenzia la Provincia. Il presidente Maurizio Fugatti ha ordinato la cattura, per motivi «contingibili e urgenti», di quello che «con ogni probabilità» è M57, anche se «nei prossimi giorni verranno effettuate le analisi genetiche».

Pare comunque che possa davvero trattarsi dell'animale che «negli scorsi mesi aveva già manifestato una indole estremamente confidente nei confronti dell'uomo, destando preoccupazione e venendo quindi monitorato nelle sue azioni»: l'ente riferisce infatti che il carnivoro «aveva fatto incursione nei centri abitati e aveva più volte rovistato nei cassonetti in cerca di cibo». Quello che stava ancora facendo, quando alle 4 di domenica mattina è stato raggiunto da una cartuccia di narcotico, sparata con il supporto del personale veterinario. L'orso è stato poi trasporto al recinto di Casteller, da dov'era scappato M49.

LE REAZIONI

Gli animalisti insorgono: «Reagire al primo contatto fra un umano e un orso con la cattura e messa in cattività dell'animale è un'ammissione implicita del fallimento del progetto Life Ursus e soprattutto dell'incapacità della Provincia autonoma di Trento di gestire la reintroduzione forzata dei plantigradi nel suo territorio», protesta Massimo Comparotto, presidente dell'Oipa. Coldiretti snocciola però i numeri di uno studio, secondo cui i n Trentino ci sono almeno 82 orsi e 13 branchi di lupi o ibridi: «Un grave rischio non solo per l'incolumità delle persone ma anche per le attività economiche, dall'agricoltura al turismo, con un continuo vigilare su greggi e mandrie, al fine di proteggerle dagli attacchi poiché recinzioni e cani da pastori spesso non sono sufficienti per scongiurare il pericolo».

Nessun commento ufficiale da parte del ministro Sergio Costa, il titolare dell'Ambiente che sabato aveva ribadito «io sto con Papillon» (e cioè M49), già generale dei carabinieri forestali.

Angela Pederiva

