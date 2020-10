IL CASO

NEW YORK «Torno a casa, mi sento meglio di come mi sentivo 20 anni fa». Il tweet trionfante di Trump è arrivato a metà pomeriggio ieri, dopo ore di silenzio ufficiale. Costante nella sua determinazione di diminuire la minaccia del coronavirus e di presentarsi come un eroe uscito vincente dalla battaglia con il nemico, il presidente ha incitato il pubblico a «non aver paura del Covid» e a non permettere che il virus «domini la vostra vita». A sostegno dell'entusiasmo del presidente, anche i suoi medici curanti al Walter Reed Military Hospital hanno assicurato ieri che la sua salute «continua a migliorare», che «non ha problemi respiratori», e ha «valori normali». La squadra ha tuttavia riconosciuto che Trump «non è ancora fuori pericolo», ma ha assicurato che l'infermeria della Casa Bianca è fornita di «tutto il necessario per assisterlo nel caso di un peggioramento», oltre che di personale medico specializzato 24/7.

«Non si riesce a distinguere cosa sia una scelta dettata da motivi politici e cosa sia davvero una scelta medica» ha protestato lo specialista di pandemie Irwin Redlener, dando voce allo scetticismo che ha accolto l'annuncio trionfalistico del presidente e del suo medico personale. L'annuncio per di più ha fatto poco per sedare il nervosismo serpeggiante alla Casa Bianca, mentre il numero dei vip positivi al test del covid-19 si allunga. Ieri è stata la volta della portavoce Kayleigh McEnany e di due suoi vice a doversi mettere in quarantena perché contagiati dal virus. Il ritorno di Trump, pur mentre è nella fase contagiosa della malattia, aumenta l'ansia sia tra i dipendenti fissi della Casa Bianca - almeno 90 fra addetti alle pulizie, ai giardini e alle cucine - che fra i membri del servizio segreto, lo speciale corpo federale che ha il compito di proteggere il presidente. Un numero non precisato di agenti è già risultato positivo al contagio, in seguito ai viaggi elettorali che Trump ha compiuto nel Paese senza grande preoccupazione per la sicurezza degli altri.

«Adesso non finge più neanche di curarsi di noi» si è sfogato un agente con il Washington Post. Il riferimento è per il giro in automobile compiuto domenica sera perché il presidente «si annoiava in ospedale» (secondo quanto hanno detto i suoi stessi collaboratori) e voleva ringraziare la folla dei sostenitori e far lor vedere come stava «sconfiggendo il coronavirus» (la frase compare adesso su una medaglia commemorativa che il Gop vende a 100 dollari l'una). Il presidente è stato quindi caricato su un suv, con un autista e due agenti del servizio segreto, seguiti da varie automobili ufficiali. A passo d'uomo la carovana ha percorso circa un chilometro, per fare una inversione di marcia e tornare indietro. Neanche i figli di Trump si erano detti d'accordo per quella escursione, che è stata criticata non solo perché aveva esposto gli agenti al contagio, ma perché sembrava voler dire che una volta contagiati non c'è bisogno di stare in quarantena, un messaggio che indebolisce gli sforzi dei Centers for Disease Control nella lotta al coronavirus.

Non è sembrato casuale che contemporaneamente la first lady abbia invece fatto sapere che lei ha escluso l'idea di violare la quarantena. In un messaggio che è sembrato una critica indiretta all'escursione automobilistica del marito, Melania Trump ha dchiarato di sentirsi meglio, ma che comunque intende restare alla Casa Bianca, poiché «è consapevole dei pericoli di Covid-19, e non vuole rischiare di contagiare altri». Peraltro, i dipendenti della East Wing, l'ala della Casa Bianca dove si trova l'ufficio di Melania, hanno ricevuto indicazioni precise e puntuali su come comportarsi e hanno avuto l'ordine di lavorare in remoto fino a che la crisi non sia risolta. Al contrario, nella West Wing, dove c'è lo Studio Ovale, vari dipendenti si sono lamentati con i media perché non hanno ricevuto informazioni e indicazioni. Con il contagio che si allarga a macchia d'olio, l'ansia è comprensibile. Il numero di vip che frequentano la Casa Bianca risultati positivi al test è oramai oltre la dozzina, e alcuni membri dello staff hanno confessato al sito Axios di essere «furibondi» per essere stati tenuti all'oscuro della crisi crescente. Intanto un sondaggio della Abc/Ipsos condotto fra venerdì e sabato dimostra che il 72 per cento degli intervistati pensa che Trump non stia prendendo il rischio coronavirus seriamente.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

