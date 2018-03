CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO NEW YORK «Tillerson, sei fuori!». Donald Trump ha licenziato il suo segretario di Stato con una telefonata da Washington a Nairobi nel cuore della notte di venerdì scorso. L'ex petroliere era in missione in Africa da settantadue ore con appena quattro ore di riposo, e la mattina alle tre era stato svegliato da un'altra chiamata del presidente, che gli comunicava la decisione affrettata e personale di accettare l'incontro a due proposto da Kim Jong-un. L'ultima conversazione tra i due deve essere stata meno che cordiale, almeno...