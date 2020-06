IL CASO

NEW YORK Stavano riaprendo, timidamente, con mille cautele, nella speranza che la crisi del coronavirus fosse davvero a una svolta. E di colpo si ritrovano peggio di prima. Piccoli negozianti di Filadelfia, Chicago, Los Angeles, New York, piangono dopo che sei notti di proteste violente si sono risolte per loro in vetrine sventrate e negozi saccheggiati. A New York e a Beverly Hills, sono stati colpiti i nomi vip, da Prada, a Chanel, a Rolex. Ma nelle altre città a fare le spese della furia distruttiva di una parte dei manifestanti sono stati negozi popolari: «Ora non sono più arrabbiata con la polizia - dice Cheryel Sumpter a Filadelfia - ma con quei dimostranti che sono scesi per strada portandosi dietro borsoni vuoti, già pronti a riempirli con roba rubata».

IL COPRIFUOCO

Dopo sei notti di manifestazioni, cominciate a Minneapolis per protesta contro l'uccisione del 46enne afroamericano George Floyd da parte della polizia, ieri è diventato chiaro che c'è una routine che si ripete in quasi tutte le grandi città: la notte, quando comincia il coprifuoco, la gente pacifica se ne torna a casa, e restano per strada quasi esclusivamente gli scalmanati, fra i quali ci sono estremisti di opposto colore politico, e ai quali si sono uniti adesso anche esponenti della criminalità. Quasi tutti gli incidenti registrati finora sono avvenuti di notte: bombe molotov contro le auto della polizia a Filadelfia, un falò in mezzo alla strada e atti di vandalismo vicino alla Casa Bianca a Washington, vetrine sfondate e saccheggi a New York, Chicago e Los Angeles. Gli arrestati sono oltre 4500. Fra questi anche la figlia del sindaco di New York, Chiara De Blasio, arrestata per un sit-in che bloccava il traffico.

Nonostante la polizia abbia fatto uso di lacrimogeni, manganelli e proiettili urticanti, ha evitato di fare ricorso ad armi letali, e il bilancio ieri mattina era solo di un morto, ucciso dagli agenti a Louisville dopo che dalla folla qualcuno aveva fatto fuoco sulle forze dell'ordine. Considerata la vastità della protesta e la quantità di città interessate, il numero di feriti gravi o morti è davvero limitato, se paragonato ad altre situazioni, come le manifestazioni contro la guerra in Vietnam nella seconda metà degli anni Sessanta. È chiaro che i governatori stanno cercando di contenere la violenza e di aprire un dialogo con i manifestanti. In certi casi i sindaci hanno anche protestato per azioni troppo pesanti assunte dalla polizia, e ad Atlanta due agenti sono stati licenziati per aver malmenato due manifestanti, mentre a New York è stata aperta un'inchiesta su due agenti che hanno accelerato con le loro auto contro il fronte dei dimostranti. Il presidente però non è contento di questo approccio e ieri in un colloquio telefonico con i governatori è stato molto duro: «La maggior parte di voi è debole - ha protestato Trump - Dovete arrestare la gente. Dovete dominare. Se non dominerete, sprecate il tempo, vi cammineranno addosso, sembrerete una manica di cretini».

L'OPINIONE PUBBLICA

L'opinione pubblica, che pure è stata nella schiacciante maggioranza del 90 per cento d'accordo nel condannare l'uccisione di Floyd e nel 61 per cento nel bollarla come un atto di razzismo, sta adesso rivoltandosi contro i manifestanti, e il 51% pensa che le manifestazioni siano diventate solo violente. Lo stesso fratello della vittima, Terrence, temendo che «la violenza oscuri l'appello per la giustizia» si è rivolto ai manifestanti sollecitandoli a «smettere di saccheggiare, scegliere la pace, ma non smettere di manifestare».

IL MONDO DELLA MUSICA

Intanto, anche il mondo della musica si è unito alle proteste organizzando il «Blackout Tuesday»: un giorno «per disconnettersi dal lavoro e riconnettersi con la nostra comunità» a cui hanno aderito, tra gli altri, Mick Jagger, Keith Richards e Beyoncè.

Joe Biden, è andato di persona a parlare ai manifestanti nella città di Wilmington. E Barack Obama ha pubblicato un saggio sulla piattaforma online Medium, in cui suggerisce come trasformare la crisi in corso «in un momento di svolta verso un cambiamento reale».

Anna Guaita

