IL CASONEW YORK Panico al sesto inning sabato sera a Washington. I ventimila spettatori che erano andati allo stadio per assistere alla partita tra la squadra locale di baseball e I San Diego Padres sono scattati in piedi al suono di sei-sette colpi di pistola sparati in rapida sequenza, in prossimità della rampa di accesso che si trova in corrispondenza della terza base del campo di gioco. Qualcuno ha pensato che si trattasse di fuochi...